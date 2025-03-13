Глава Каширы провел бизнес-завтрак с предпринимателями и напомнил о мерах поддержки

В каширской администрации состоялась встреча с предпринимателями. В непринужденной обстановке участники смогли обменяться опытом, а также узнать о мерах поддержки, введенных в муниципалитете.

Бизнес-завтрак провели глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов и его заместитель Ольга Чуракова.

В ходе общения Михаил Шувалов подчеркнул, что в Кашире активно развивается бизнес, улучшаются условия для работы и открываются новые рабочие места. Также напомнили, что с 2025 года для получения субсидий будут использовать государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Речь про частичную компенсацию затрат, которые связаны с приобретением техники или оборудования для развития и модернизации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Представители банковской сферы рассказали про льготное кредитование для бизнесменов. Предприниматели в свою очередь поделились опытом участия в подобных программах, а также в конкурсных отборах для получения субсидий в округе. Встреча прошла продуктивно и помогла участникам определить дальнейшие векторы развития, а также получить ценную информацию для собственного дела.

Напомним, что в Кашире действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». В 2024 году благодаря ее реализации меры поддержки получили ИП Молоканова О.Ю., ООО «Тепофол», ООО «Завод Стальной Стандарт» и ООО «Подворье», а также ООО «СТ-Техникс Регион». Последняя получила помощь на региональном уровне.