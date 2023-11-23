Глава Каширы провел встречу с жителями в формате выездной администрации

Глава подмосковного городского округа Кашира Михаил Шувалов провел еженедельный прием жителей муниципалитета. Он прошел в территориальном отделе Базаровский в формате выездной администрации.

Также с гражданами Каширы встретились представитель местного депутатского Совета Эдуард Гречишкин, главный врач Каширской больницы Юрий Володин и сотрудники некоторых организаций.

По итогам приема глава Каширы дал ряд поручений. Например, специалисты должны устранить скопление воды у одного из домов поселков Зендиково. В этом же населенном пункте займутся обустройством тротуара вдоль Первой Московской улицы. Профильный заместитель Михаила Шувалова займется рассмотрением вопроса многодетной семьи, которая попросила помочь с улучшением их жилищных условий.

Некоторые проблемы уже были решены. Так, проведен ряд работ для устранения аварийных отключений электричества в Барабаново.