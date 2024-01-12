Глава Каширы проверил ход капитального ремонта школы в Ожерелье
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в ходе выездной проверки проконтролировал ход проведения демонтажных работ в здании старшего звена школы № 10 в микрорайоне Ожерелье, где стартовал капремонт. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Образование Подмосковья». Сейчас строители демонтируют пол, напольное покрытие, дверные блоки, стяжку и штукатурку. На время проведения ремонта учеников перевели в здание младшего звена школы.
«В штатном режиме организовали питание и подвоз школьников к месту учебы. Заранее обсудили с родителями опрос перевода детей из одного места обучения в другое. Кстати, работы ведет ООО «Трансстрой» - подрядчик проверенный, положительно зарекомендовавший себя в нашем округе», - отметил Шувалов.