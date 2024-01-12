Глава Каширы проверил ход капитального ремонта школы в Ожерелье

«В штатном режиме организовали питание и подвоз школьников к месту учебы. Заранее обсудили с родителями опрос перевода детей из одного места обучения в другое. Кстати, работы ведет ООО «Трансстрой» - подрядчик проверенный, положительно зарекомендовавший себя в нашем округе», - отметил Шувалов.