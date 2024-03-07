Глава Каширы торжественно вручил удостоверения сельским старостам

Руководитель муниципалитета похвалил сельских старост округа, которые помогают администрациям обращать внимание на разные ситуации в населенных пунктах. Именно доверенные лица жителей сел оперативно доносят информацию до администрации, позволяя решить возникающие проблемы. Такую деятельность отметили награждением в торжественной обстановке.

«Вручил удостоверения нашим старостам сельских населенных пунктов. Ремонт автодорог, водоснабжение, газоснабжение, здравоохранение — старосты держат руку на пульсе. С ними мы всегда на связи!» — отметил Михаил Шувалов.

В завершении глава округа Кашира, являющийся секретарем местного отделения партии «Единая Россия», напомнил о выборах президента РФ 15-17 марта.

Ассоциация старост сельских населенных пунктов была возрождена в регионе по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это предполагает оперативную совместную работу глав округов со старостами деревень. Главная цель такого сотрудничества — развитие поселений, ремонт дорог, газификация, стабильная работа электричества, благоустройство и создание мест для отдыха и досуга.