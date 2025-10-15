Глава Кинельского района Жидков уволится после скандала и выписки из больницы

Глава Кинельского района, уволенный губернатором с использованием нецензурной лексики, планирует подать заявление об уходе после выписки из медицинского учреждения. Ранее он был госпитализирован с гипертоническим кризом, спровоцированным этим инцидентом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Он признался, что решение главы региона оказалось для него полной неожиданностью и перенес его крайне тяжело на эмоциональном уровне.

Позже губернатор Федорищев принес свои извинения за резкую формулировку, прозвучавшую при увольнении. Он пояснил, что поводом для отстранения Жидкова от должности послужила не отдельная история с камнем, а системные проблемы и многократные случаи халатности в работе.

