Глава Клина навестила ветерана и поздравила с годовщиной снятия блокады Ленинграда

В Клину на регулярной основе уделяют внимание ветеранам, хранящим память о страшных событиях, имеющих огромный жизненный опыт и силу духа. Одним из вдохновляющих примеров является Зоя Бабукова, которая участвовала в освобождении блокадного города и получила награды «За освобождение Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». В феврале ветерану исполнится 101 год.

Глава Клина навестила Зою Никаноровну утром и поздравила с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Алена Сокольская преподнесла ветерану цветы, передала теплые пожелания и подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Клинчанку также пригласили на торжественное празднование 80-летия Победы в ВОВ 9 мая.

Отметим, что в Клину живут два человека со знаками «Житель блокадного Ленинграда», однако Зоя Никаноровна является единственной, кто непосредственно принимал участие в деятельности, которая помогла в полном освобождении города от фашистской блокады. Женщина прошла курсы санитаров и радистов, затем направилась на Ленинградский фронт в 1942 году. В составе 848 автомобильного батальона помогала доставлять продукты в Ленинград. Годом позже попала в дорожно-эксплутационный батальон. Она была регулировщиком движения, таскала деревья к дороге, раскидывала песок, стояла на постах и дорогах, словом, выполняла тяжелую работу, которая была необходима при тех непростых условиях. В составе другого батальона Зоя Бабукова дошла до Германии, где 9 мая встретила победу с товарищами.

После войны ветеран обустроила жизнь в Клину. По распределению попала на местный «Химкомбинат» и трудилась мастером. Далее перешла в ОТК вискозного производства, доработалась до инженера по химическому сырью. После ушла на пенсию.

Зоя Никаноровна также может похвастаться большой семьей: у нее два сына, трое внуков и шесть правнуков.