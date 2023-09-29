Глава Клина принимает участие в XIl форуме городов-побратимов и партнеров Беларуси и России в Бресте

Глава подмосковного городского округа Клин Алена Сокольская участвует в Двенадцатом форуме городов-побратимов и партнеров Беларуси и России в Бресте.

Мероприятие началось с пленарного заседания. После этого прошел ряд тематических секций. Были охвачены самые разные темы: дипломатия, культура, туризм, экономика, социальное направление. Глава Клина Алена Сокольская заявила, что знания, которыми обменялись участники форума, будут использоваться для развития муниципалитета.

На данный момент особые культурно-исторические связи установлены между Клином и рядом городов: финской Лаппенрантой, французским Орли, китайской провинцией Сычуань, белорусскими Кричевом, Березино, Минском, а также с сербской Бачка Поланкой.

Помимо этого, подмосковный Клин входит в Галактику городов, связанных с композитором Петром Ильичом Чайковским. Также среди них Чайковский, Воткинск, Алапаевск, Глазов и Кунгур.