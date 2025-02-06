Глава Клина протестировала качество оказываемых услуг в управлении МосОлЕИРЦ

Глава городского округа Клин Алена Сокольская посетила офис организации, чтобы лично поздравить сотрудников с праздником, пообщаться с коллективом и поблагодарить людей за работу.

Отделение начало работу 2 февраля 2025 года. За годы деятельности сотрудники офиса смогли выстроить работу таким образом, чтобы посетители и персонал в комфортной обстановке оперативно решали все вопросы. Офис на улице Карла Маркса, д. 6, стр. 1 обслуживает около 53 тыс. лицевых счетов по ЖКУ и более 100 тыс. лицевых счетов по электроэнергии.

«Мы посетили обновленные помещения Центра и «протестировали» качество оказываемых услуг, а также скорость обслуживания клиентов. Оценка – отлично! Время ожидания в очереди на получение услуги по талону составило 9 минут, при том, что впереди было еще шесть клиентов. Желаем руководству и всем сотрудникам территориального управления МосОблЕИРЦ «Клин» не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свою работу и всегда оставаться в числе лучших!» — отметила Алена Сокольская.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Через Клинский офис МосОблЕИРЦ горожане могут оплатить работу местных управляющих и ресурсоснабжающих организаций, услугу по обращению с отходами, работы Фонда капитального ремонта Московской области и АО «Мособлгаз». Получить консультацию или воспользоваться какой-либо услугой жители могут наиболее удобным для них способов. Альтернатив предоставлено много: лично в офисе, дистанционно через личный кабинет или мобильное приложение, через соцсети, при помощи чат-бота или через сайт организации. Политики цифровизации — одно из приоритетных направлений в развитии организации, позволяющее оптимизировать рабочий процесс.

За весь период работы Управление «Клин» три раза становилось лучшим в рейтинге управлений ООО «МосОблЕИРЦ» по Московской области. Добиться успеха удалось в 2021 году (1 квартал) и 2024 году (1 и 2 квартал).