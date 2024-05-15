Глава Клина Сокольская в рамках выездной администрации ответила на вопросы жителей Нудольского округа

«Благодарна жителям, которые нашли сегодня время и возможность прийти на встречу и задать свои вопросы специалистам. Будем работать над их решением!» — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Встреча с жителями деревни Щекино состоялась в местном клубе «Маяк». Мероприятие также посетили жители прилегающих населенных пунктов и СНТ.

Вместе с Аленой Сокольскаой на вопросы отвечали профильные заместители, начальники управлений, руководители здравоохранения, системы ЖКХ и соцзащиты. От жителей поступили десятки обращений. Самые распространенные вопросы связаны с действием программ социальной газификации, ремонтом дорог и тротуаров, освещением и ликвидацией сухостойных деревьев.

В Щекино жители также просят ограничить движение большегрузного транспорта по территории деревни, построить новую площадку и заасфальтировать пешеходную дорожку, ведущую от клуба до магазина. В Никольском жители обратились с просьбой перенести контейнерную площадку, которая сейчас расположена вблизи храма.

«Решение вопросов берем на контроль, уже в процессе работы наметили с коллегами пути их решения, которые окончательно оформим после рассмотрения всех обстоятельств», — отметила глава округа Сокольская.

Некоторые вопросы будут решены уже в ближайшее время. Так, опиловку сухих деревьев в Щекино проведут сотрудники местных муниципальных служб. После завершения реставрации Никольского храма будет определено другое место для контейнерных площадок. Ряд обращений в обязательном порядке будет реализовано по мере появления возможностей.

«В частности, будем ходатайствовать перед правительством Московской области о включении региональной дороги в программу ремонта и освещения. Пешеходную дорожку от клуба включим в программу благоустройства «народных троп» на следующий год», — проинформировала Алена Сокольская.

Жители также задавали вопросы по урегулированию земельно-имущественных отношений. Администрация будет их решать совместно со специалистами муниципального контроля. На спорные территории планируется выезд специализированной комиссии.