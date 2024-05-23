Глава Клина в рамках выездной администрации провела встречу с жителями поселка Решетниково

Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела встречу с жителями поселка Решетниково в рамках выездной администрации.

Мероприятие состоялось в Решетниковской школе «Планета Детства» в среду, 22 мая, именно в вечернее время, чтобы у работающих жителей была возможность присутствовать на нем. Население поселка составляет более 4600 человек. Решетниково находится на значительном расстоянии от Клина, поэтому формат выездной администрации удобен для его жителей.

«Благодарю жителей за активность! Будем работать по вашим заявлениям», — заявила Глава Сокольская.

В ходе встречи были приняты все обращения жителей, которые касаются:

• строительства парковочной зоны на ул. Молодежная;

• размещения спортивной площадки на месте, где ранее находилась больница;

• замены автобусов;

• корректировки автобусного маршрута № 35;

• освещения «народной тропы», возведенной в прошлом году;

• открытия отдела с промышленными и хозяйственными товарами по согласованию с собственниками действующих сетевых магазинов;

• выявления и сноса бесхозных строений, а также другие земельно-имущественные вопросы.

Каждое обращение запротоколировано и принято в работу. Для решения некоторых вопросов появится необходимость в сотрудничестве с региональными структурами.

«Есть и положительные решения, принятые прямо во время приема по запросу заявителей», — отметила глава Клина.

Например, жители Решетникова уже с середины июня получат доступ на школьный стадион. В рамках реализации регионального проекта «Открытый стадион» они смогут заниматься физкультурой.