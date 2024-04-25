Глава Клина встретилась с жителями деревни Малеевка в рамках «выездной администрации»

Глава городского округа Клин Алена Сокольская совместно с профильными замами и начальниками управлений, а также представителями УК провела прием жителей деревни Малеевка, который прошел в рамках формата «выездной администрации».

«Благодарю жителей Малеевки за то, что обращаетесь, за то, что доверяете», — отметила глава округа Сокольская.

Члены комиссии выслушали каждого жителя, который пришел на встречу. Все обращения были запротоколированы с целью дальнейшей работы. Люди заинтересованы в открытии в деревне аптеки, установке приборов учета коммунальных ресурсов, проведении капитального ремонта МКД, ремонте дорог и благоустройстве территории. Актуальной проблемой, которая волнует многих малеевцев, стал снос гаражей. Законность строений не была подтверждена документами.

«Вместе с жителями пришли к консенсусу — они начинают работу по созданию гаражного кооператива, а мы предоставляем им юридическое сопровождение и формируем земельный участок для размещения уже законных построек», — рассказала Алена Сокольская.

Глава округа отметила, что формат «выездной администрации» отличается рядом преимуществ. Жителям отдаленных районов не приходится ехать в администрацию. Личный контакт способствует конструктивному диалогу и оперативному решению каждого вопроса, как общего, так и индивидуального.

Ранее мы сообщали, что участникам спецоперации доставят два гуманитарных конвоя, собранные клинчанами.