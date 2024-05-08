Глава Клина встретилась со спортсменом Шульгиновым, который после травмы отправится на сборы в Кисловодск

Глава городского округа Клин Алена Сокольская встретилась с воспитанником спортшколы «Клин Спортивный» Александром Шульгиновым и его тренером Виктором Григорьевым, чтобы морально поддержать спортсмена.

«Воспитанник спортшколы «Клин Спортивный» — звезда шорт-трека. Хочется верить – что восходящая!» — отметила Алена Сокольская.

Поддержка Александру крайне необходима. В его спортивной копилке множество высочайших достижений: участник Зимних Олимпийских игр 2018 года, мастер спорта международного класса, член сборной России, призер европейских чемпионатов, неоднократный чемпион России. Однако в большой спорт молодой человек вернулся недавно. Сделать длительную паузу был вынужден из-за полученной травмы.

После восстановительного периода Александр отправится на тренировочные сборы в Кисловодск, которые будут проходить на Олимпийской базе.

«Главное – верить в себя, и все получится... Только вперед, только – к победе!» — Глава Клина поддержала спортсмена в посту телеграм-канала.

Алена Сокольская с гордостью отметила стремление спортсмена преодолевать все сложности. Его проявленный бойцовский характер поможет Александру в завоевании новых побед. Глава Клина пожелала воспитаннику спортшколы «Клин Спортивный» здоровья, веры в себя и достижения всех поставленных целей.