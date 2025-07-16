Глава Коломны Александр Гречищев проверил обновленный пляж на Коломенке

В летние месяцы, когда стоит жаркая погода, пляж на берегу реки Коломенки, преобразившийся к этому сезону благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей городского округа Коломна.

В рамках масштабной реконструкции в эту общественную зону доставили высококачественный белый кварцевый песок и обустроили удобный и безопасный спуск к воде. Рядом проложили пешеходные дорожки и организовали детскую площадку, установили удобные сиденья и шезлонги, а также смонтировали уличное освещение. Для защиты от солнца установили навесы, предусмотрели кабинки для переодевания и санузлы. Те, кто предпочитает активный отдых, могут взять напрокат лодки и сапборды, а для спортсменов оборудовали волейбольные площадки. Также была обновлена парковка и подъезд к пляжу для автомобилей.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично осмотрел инфраструктуру пляжа. После обследования руководитель муниципалитета дал указание усовершенствовать систему визуальной навигации в обновленной общественной зоне, а также следить за состоянием всех элементов благоустройства.