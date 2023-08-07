Глава Коломны и депутат Госдумы проверили ход ремонта стадиона «Авангард»

Ход ремонта проверили глава муниципалитета Александр Гречищев и депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин.

Как отметил парламентарий, важно было сохранить индивидуальность стадиона, построенного еще в 50-е годы прошлого столетия. Однако не менее важно, как заявил Чаплин, сделать обновлённый объект соответствующим современным тенденциям и отвечающим актуальным требованиям безопасности.

Напомним, что капитальный ремонт стадиона начался в феврале 2023 года. С того момента рабочие завершили основную часть демонтажа, начали закладывать фундамент одной трибуны, а также строительство кирпичной кладки другой. Обустройство подогрева поля завершено на 50 процентов. Общая готовность всего объекта — 20 процентов. Планируется, что все работы завершат в течение двух лет.

Проект ремонта «Авангарда» курируется Минспорта и Минстроем Московской области. Представители ведомств регулярно встречаются на совещаниях. Модернизация «Авангарда» вошла в губернаторскую программу капремонта спортивных объектов.