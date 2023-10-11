Глава Коломны обсудил с горожанами вопросы благоустройства территории

Во дворе коломенской улицы Ленина прошла встреча глава городского округа Александра Гречищева и горожан. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

В рамках встречи глава Коломны узнал мнение жителей по поводу благоустройства двора у дома номер 77. В этом году здесь отремонтировали дорогу, но горожане остались недовольны результатом работ. После проведенной проверки представители администрации городского округа пришли к выводу, что замечания местных жителей справедливы.

Как отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев, у местной территории есть ряд особенностей, например, природный уклон, который создает определенные трудности. Поэтому было принято решение провести на этом участке более серьезные и масштабные работы, чтобы асфальтобетонное покрытие было надежным.