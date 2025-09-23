Глава Коломны оценил ход благоустройства парка 50-летия Октября

В настоящий момент на территории продолжаются работы по масштабному благоустройству. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично осмотрел ход реализации проекта и оценил новые элементы, появившиеся в парке.

После завершения работ в центральной части парка будет обустроена трасса для лыжероллеров, что позволит спортсменам и всем, кто ведет активный образ жизни, заниматься спортом в любое время года. Кроме того, для удобства посетителей создана новая система пешеходных дорожек. Велосипедисты также не остались без внимания – для них предусмотрены отдельные дорожки, обеспечивающие безопасность как самих велосипедистов, так и пешеходов.

«Проект осуществляется при поддержке губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. Мы планируем обновить более 36 гектаров парковой территории, сохранив при этом ее природный облик и историческую ценность. В парке будет все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения: спортивные объекты, веломаршруты, тихие уголки для релаксации и инфраструктура, адаптированная для семей с детьми», – заявил Александр Гречищев.

Парк имени 50-летия Октября является одним из самых новых парков Коломны. Его закладка состоялась 18 октября 1967 года. В церемонии закладки принимала активная молодежь, которая проложила центральную аллею и установила закладной камень с надписью, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции.

Изначально парк задумывался как ландшафтный. При его создании было высажено 1347 деревьев лиственных пород и 3887 кустарников. Основу насаждений составили березы, липы, рябины, дикие яблони и груши, лиственницы, клены, спиреи, сирень и акация. Со временем на территории парка самопроизрастающими способами появились ивы, тополя и осины.

В начале 90-х годов прошлого столетия территория парка была передана в ведение Завода тяжелого станкостроения. Сотрудники завода осуществляли уход за растениями, построили асфальтовую дорогу и провели освещение для сотрудников, направляющихся к южной проходной.

На сегодняшний день общая площадь парка превышает 36 гектаров.

Завершение комплексного благоустройства парка 50-летия Октября в Коломне запланировано на конец сентября.