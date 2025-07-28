Глава Коломны передал гуманитарный груз в зону СВО
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В зону проведения специальной военной операции направлена очередная партия гуманитарной помощи из Озер.
В состав груза вошли необходимые предметы: матрасы, одеяла, подушки, полотенца, постельное белье, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, сладости и инструменты для строительных работ. Особым элементом поддержки стали 31 маскировочная сеть общей площадью около 4000 квадратных метров — изготовленные вручную защитные конструкции, которые жители округа регулярно отправляют на передовую.
«Оказание поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по-прежнему является для нас первоочередной задачей. Совместно с активистами из Озерского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» и волонтерами мы доставили в зону проведения спецоперации очередной гуманитарный груз. Выражаю искреннюю благодарность всем неравнодушным жителям за их помощь, которая конкретными действиями способствует достижению общей победы», — заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Значительный вклад в формирование гуманитарной помощи внесли многие представители бизнеса и неравнодушные жители Озер.
«Каждый пакет, коробка и мешок наполнены теплом и заботой. Все собранные вещи будут переданы туда, где они нужнее всего», — поделились волонтеры Молодежного центра «Озеры».