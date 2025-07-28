Глава Коломны передал гуманитарный груз в зону СВО

«Оказание поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по-прежнему является для нас первоочередной задачей. Совместно с активистами из Озерского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» и волонтерами мы доставили в зону проведения спецоперации очередной гуманитарный груз. Выражаю искреннюю благодарность всем неравнодушным жителям за их помощь, которая конкретными действиями способствует достижению общей победы», — заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.