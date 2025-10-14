Глава Коломны поздравил участницу Сталинградской битвы со 101-м днем рождения
Фото: [пресс-служба администрации Г. о Коломна]
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично поздравил со 101-м днем рождения почетную жительницу города, ветерана Великой Отечественной войны Нину Петровну Копейкину.
Юбилярша, встретившая войну 17-летней девушкой, служила финансистом в составе 21-й армии под Сталинградом и прошла боевой путь до Риги, испытав все тяготы того времени. После Победы она создала семью с летчиком-фронтовиком и переехала в Коломну, где стала центром большой семьи — сегодня у нее две дочери, трое внуков и трое правнуков.
Гречищев сказал теплые слова юбилярше, а также вручил ей подарок и поздравительный адрес.
«Для нас поколение ветеранов служит примером настоящего патриотизма и верности долгу. Вы навсегда вписали свое имя в историю Великой Победы. Желаю вам, Нина Петровна, крепкого здоровья», — сказал глава округа.
Нина Петровна, принимая поздравления от главы, родных и близких, пожелала всем гостям долгих лет жизни, чтобы они прожили «не меньше, чем она сама».
Эта встреча стала не просто формальным поздравлением, а живой связью между поколениями, напоминающей о личном подвиге тех, кто обеспечивал работу армии в тылу и внес свой вклад в общую Победу.