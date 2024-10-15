Глава Коломны поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Копейкину со 100-летним юбилеем

Ветеран Великой Отечественной войны из Коломны Нина Петровна Копейкина отметила юбилей: ей исполнилось 100 лет. От администрации г.о. Коломна ее пришел поздравить глава муниципалитета Александр Гречищев, который передал подарки и теплые пожелания.

Александр Гречищев вручил Нине Копейкиной поздравительные адреса от президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также ей передали подарки от администрации округа и управления соцзащиты. Было сказано много теплых слов, пожеланий, и, разумеется, не обошлось без цветов. Поздравление получилось ярким и неожиданным для ветерана, что принесло море положительных эмоций.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Коломна ]

«Горжусь, что судьба дала мне возможность познакомиться с этой удивительной женщиной. Восхищен ее оптимизмом, жизнелюбием, прекрасной памятью. Искренне желаю Нине Петровне хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла и еще много счастливых дней в окружении любящих ее людей», — подчеркнул глава Александр Гречищев.

Глава взял слово с ветерана, что в следующем году они встретятся на 80-летние Великой Победы и вместе разделят радость от этого события.

Отметим, что Нина Копейкина стала свидетелем начала войны, причем в свои 17 лет. В 1943-м она отправилась на фронт в Сталинград, пройдя тяжелые испытания того времени. Демобилизовавшись после Победы, Нина Петровна вышла замуж за летчика-фронтовика, вместе с ним и приехала в Коломну. Сейчас Нина Копейкина может похвастаться двумя дочками, тремя внуками и тремя правнуками.