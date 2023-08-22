Глава Коломны вручил подарки будущим первоклассникам из семей защитников СВО

До нового учебного года меньше двух недель, а юный Илья из Коломны к школе уже готов. Новый рюкзак с канцтоварами ему и еще троим ребятам, папы сейчас защищают интересы нашей страны на СВО, вручил глава округа Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков.

Как рассказали в администрации городского округа Коломна, наборы собрали в рамках акции, которую организовала партия «Единая Россия», – «Собери ребенка в школу».

Глава муниципалитета Александр Гречищев отметил, что подготовка к школе – очень важный и волнительный момент для каждой семьи. Ведь родителям нужно не только приобрести все необходимые вещи к школе, но и подготовить первоклашек к новому этапу в жизни, настроить на хорошую учебу.

«В тех семьях, где папы исполняют свой воинский долг, все эти заботы ложатся на плечи женщин. Поэтому для нас очень важно поддержать их, позаботиться о том, что в наших силах. Помимо детей защитников такие наборы получат ребята из малоимущих семей и первоклассники из новых регионов», – рассказал глава городского округа Коломна.

Всего в этом году в рамках акции «Единой России» новенькие рюкзаки с канцелярией получат около двухсот детей из Коломны. В акции по вручению школьных принадлежностей принимают участие неравнодушные жители округа, представители администрации, представители различных организаций. Вручая подарки ребятам, взрослые обязательно говорят и напутственные, вдохновляющие слова.