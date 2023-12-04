Глава комитета Госдумы по обороне выступил против увеличения срока службы в армии
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Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов выступил против идеи увеличить срок службы в армии с одного года до двух.
«Сегодня никакой необходимости, никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики», – уверен депутат.
Увеличить срок срочной службы предлагали некоторые депутаты Думы. Картаполов дал понять, что его комитет такие идеи не поддержит. Ранее он отмечал, что освоить любую воинскую специальность можно за полгода, еще в течение полугода «отработать применение», а держать дольше в армии солдата срочной службы бессмысленно.