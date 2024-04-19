Глава Котельников проконтролировал ход строительства образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле

Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле — важный социальный объект для жителей городского округа Котельники. Глава Сергей Жигалкин рассказал о ходе работ на территории будущего комплекса.

Сергей Жигалкин встретился с подрядчиком с целью обсуждения хода строительных работ и их графика. В настоящее время на территории комплекса осуществляется вынос РТП. Рабочие выполняют вырубку деревьев и зеленых насаждений. Для техники и подпорной стенки освобождают место, выполняя обустройство подъездных путей.

По завершению данного этапа работ рабочие смогут перейти к следующему — переподключению РТП и разработке котлована под фундамент.

Воспитательно-образовательный комплекс после завершения строительных работ будет включать в себя здание школы и детского сада. Это позволит 2100 школьникам и 350 воспитанникам детсада развиваться и получать знания в комфортных условиях.

Строительство образовательного учреждения в Котельниках реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».