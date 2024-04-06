Глава Котельников рассказал про ход строительства нового детского сада

Глава г.о. Котельники Сергей Жигалкин и его коллеги встретились с подрядчиком, ответственным за возведение и ремонт нового детского сада в микрорайоне Новые Котельники. Некоторые виды работ на объекте уже близки к завершению.

Общая готовность дошкольного учреждения в Новых Котельниках составляет 56%. Подрядчик отчитался, что более 90% некоторых работ уже выполнены. Например, близятся к завершению кровельные работы, установка окон, кладка внутренних перегородок здания и благоустройство прилегающей территории.

Продолжаются на социальном объекте работы по монтажу оборудования индивидуального теплового пункта. Проводится установка вентиляций, систем водоснабжения и отопления. Рабочие уже приступили к отделке внутренних помещений.

«Строительство социальной инфраструктуры в Котельниках имеет большое значение в виду динамичного развития города. Поэтому под строгим контролем находится ход возведения каждого объекта», — отметил Сергей Жигалкин.

Новый детский сад в Новых Котельниках подрядчик обещает сдать до конца текущего года.