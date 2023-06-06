Глава Котельников Сергей Жигалкин вручил ключи от жилплощади сироте Александру

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

В городе Котельники продолжается работа по обеспечению детей-сирот и оставшихся без опеки родителей жилыми помещениями в рамках государственной программы «Жилище».

Администрация городского округа прилагает все усилия, чтобы защитить права и интересы наиболее уязвимых слоев населения. На 2023 год запланировано предоставление жилья трем детям-сиротам.

Первым счастливчиком, которому вручили ключи от новой квартиры по программе «Жилище», стал Александр Питаев — молодой человек, обучающийся в Федеральном государственном казенном общеобразовательном учебном заведении «Кадетский корпус следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского».

Глава обсудил с Александром Питаевым планы на будущее. Саша мечтает хорошо окончить Кадетский следственный корпус, получить высшее образование, а новый уголок в жизни использовать как источник уверенности и стабильности.