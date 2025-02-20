Глава Котельников вручил четыре медали «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне»

В Котельниках вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне» Александре Григорьевне Карповой, Анне Александровне Соколовой, Надежде Георгиевне Балашовой и Антонине Алексеевне Бизиной. Особые памятные знаки и благодарность передал глава округа Михаил Соболев.

Надежда Балашова — уроженка Ленинграда и почетный ветеран Московской области. В годы войны попала в концлагерь будучи несовершеннолетней. Ее семью направили при распределении узников в Латвию, а затем в Германию, на рабский труд. Уже после Победы Надежда Георгиевна переехала в Котельники и почти полвека жизни посвятила работе на местном Ковровом комбинате.

Антонина Бизина родилась в Рязанской области, является Труженицей тыла. С 1941 по 1947 год обучилась санитарному делу. Уроки проводил военврач-фронтовик, который высоко оценил навыки и знания Антонины Алексеевны. Как лучшая ученица она была направлена в военный госпиталь, где после школы помогала раненным.

Александра Карпова тоже родилась в Рязанской области. Как и землячка Антонина Бизина является Труженицей тыла. К моменту начала войны Александре Григорьевне было всего 10 лет. После войны она вместе с семьей переехала в Подмосковье, где работала на Белой Даче и более 17 лет трудилась в теплицах.

Анна Соколова родилась в 1931 году в Брянской области, также является Труженицей тыла. В военные годы была под оккупацией и не имела возможности окончить школу, так как учреждения закрывали. Уже после освобождения она продолжила учебу и успешно окончила 10 классов. После Анна Александровна получила образование в педучилище.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]