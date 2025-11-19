Глава Котельников встретился с участником СВО во время отпуска

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с участником специальной военной операции Дмитрием, прибывшим в краткосрочный отпуск к семье. В неформальной обстановке, с участием близких военнослужащего, обсуждались практические вопросы обеспечения российских подразделений в зоне боевых действий.

Поговорили о материально-техническом обеспечении подразделения. Дмитрий рассказал о бытовых условиях военнослужащих, о своевременности поставок снаряжения и гуманитарных грузов.

«Мы стараемся поддерживать связь с нашими военнослужащими, которые находятся вдали от дома, чтобы они и их родные всегда чувствовали нашу заботу», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Отдельное внимание уделили морально-психологическому климату в войсках. Как отметил защитник, военнослужащие поддерживают постоянный контакт друг с другом, обмениваются новостями из дома и сохраняют высокий моральный дух даже в сложных условиях.

Завершился день культурной программой — экскурсией по музею-усадьбе «Белая Дача», что позволило бойцу на короткое время переключиться с военной обстановки на атмосферу исторического памятника. Подобные встречи, как показала практика, эффективны для получения нефильтрованной информации о реальных потребностях военнослужащих и их семей.