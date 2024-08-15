Глава Котельников Жигалкин вручил подарки военнослужащему и его семье

Глава Сергей Жигалкин вручил семье подарки, которые пригодятся в уходе за новорожденным ребенком. Молодей отец Дмитрий присутствовал на встрече. Семья редко бывает в сборе, ведь мужчина выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он вкладывает существенный вклад в общую борьбу России с неонацизмом и оказание защиты мирного населения.

Администрация муниципалитета постоянно находится на связи с военнослужащими и их родными. Так, ранее Дмитрий обращался с просьбой приобрести форму и ботинки. Глава Сергей Жигалкин выполнил просьбу. Военный СВО рассказал, с какими проблемами стакиваются бойцы в зоне спецоперации, в чем нуждаются в первую очередь.

«Администрация г.о. Котельников постоянно находится на связи с родными военнослужащих из Котельников и при первой же возможности видимся с нашими ребятами», — отметил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Глава Сергей Жигалкин отметил, что администрация будет и дальше поддерживать семью Платоновых. Военнослужащий РФ Дмитрий всегда может рассчитывать на помощь со стороны муниципалитета.