Глава Котельников Жигалкин вручил подарки военнослужащему и его семье
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Котельники]
Глава городского округа Сергей Жигалкин посетил семью военнослужащего РФ Платонова, чтобы поздравить с рождением дочери.
Глава Сергей Жигалкин вручил семье подарки, которые пригодятся в уходе за новорожденным ребенком. Молодей отец Дмитрий присутствовал на встрече. Семья редко бывает в сборе, ведь мужчина выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он вкладывает существенный вклад в общую борьбу России с неонацизмом и оказание защиты мирного населения.
Администрация муниципалитета постоянно находится на связи с военнослужащими и их родными. Так, ранее Дмитрий обращался с просьбой приобрести форму и ботинки. Глава Сергей Жигалкин выполнил просьбу. Военный СВО рассказал, с какими проблемами стакиваются бойцы в зоне спецоперации, в чем нуждаются в первую очередь.
«Администрация г.о. Котельников постоянно находится на связи с родными военнослужащих из Котельников и при первой же возможности видимся с нашими ребятами», — отметил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
Глава Сергей Жигалкин отметил, что администрация будет и дальше поддерживать семью Платоновых. Военнослужащий РФ Дмитрий всегда может рассчитывать на помощь со стороны муниципалитета.