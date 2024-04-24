Глава Красногорска Дмитрий Волков проверил ход строительства важного транспортного объекта в Аникеевке

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проконтролировал ход строительных работ на путепроводе в Аникеевке.

Строительство началось в рамках поддержки президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы планируют завершить до конца нынешнего года.

«Закладывая основы комфорта в части развития МЦД-2, важно сформировать доступное транспортное сообщение, и в этом заключается основное назначение путепровода: соединить прилегающие микрорайоны», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

На строительной площадке находится бригада из 70 рабочих. В настоящее время специалисты выполняют монтаж пролетных строений и устанавливают опоры.

Длина путепровода — 410 метров. Общая протяженность развязки составляет 1,4 километра. Уровень общестроительной готовности оценивается в 55%. Параллельно проходят работы по благоустройству близлежащей территории.

В настоящее время строительство путепровода также ведется в Опалихе. Готовность объекта превышает 50%. Его открытие состоится к завершению текущего года.