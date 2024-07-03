Глава Красногорска обсудил на оперативном совещании безопасность дорог у новых школ и преображение дворов

В здании администрации Красногорска глава округа Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание с руководящим составом муниципалитета, представителями служб и ведомств. Обсудили благоустройства территории и пешеходной сети, открытие новых учебных заведений, безопасность на водоемах и многое другое.

Как напомнили в ходе оперативного совещания, в Красногорске продолжается реализация программы по обустройству «народных троп». Отметили, что в текущем году удалось привести в порядок пешеходные дорожки в восьми местах. На 2025 год запланировали аналогичные работы еще по девяти адресам.

«Особое внимание поручил уделить дворам в исторической части Красногорска, где в этом есть первоочередная необходимость. Отдельная задача – обустройство новых тротуаров с акцентом на габариты механизированной техники, которая будет содержать эти локации круглогодично и не должна встречать препятствий в части проходимости», — заявил глава Красногорска.

Отметим, что ремонт дорог и благоустройство запланированы на 14 дворовых территориях.

Уделили внимание вопросу об обеспечении безопасного дорожного маршрута у новых школ. Напомним, что до конца года в округе появятся пять образовательных учреждений, а также восемь детских садов. При этом до 1 сентября двери откроют четыре новых школы и именно там в первую очередь нужно обезопасить переходы, установить остановочные павильоны, грамотно организовать инфраструктурные объекты. По словам Дмитрия Волкова, эти задачи в приоритете и должны быть выполнены до начала нового учебного года.

Глава округа также подчеркнул важность обеспечения комфорта и безопасности на красногорских водоемах с учетом установившейся жаркой погоды.