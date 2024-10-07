Глава Красногорска передал семье участника СВО стиральную машину и другие подарки

В Красногорске продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их родным. Недавно глава округа Дмитрий Волков откликнулся на просьбу молодой пары Каплан, которая остро нуждалась в бытовом предмете и помощи с лечением главы семейства.

Семья Каплан как никогда нуждалась в поддержке и администрация округа оперативно ее оказала. Глава муниципалитета распорядился предоставить семье важный бытовой предмет и приятные презенты. Все передали во время визита первого замруководителя муниципалитета Натальи Тимошиной.

В первую очередь в посылку вошла стиральная машинка-автомат, без которой супруге красногорского бойца Наталье Каплан тяжелее справляться с хлопотами, ведь в доме растут двое маленьких детей и такая техника актуальна всегда.

Кроме того, Наталья Тимошина подчеркнула, что администрация округа окажет содействие в протезировании и реабилитации Станислава Каплана. Глава семейства был ранен во время выполнения боевых задач на СВО и потерял левую руку. Впереди операции, установка протеза и реабилитация. Сейчас красногорец находится в военном госпитале им. Вишневского, где его навещал глава округа Дмитрий Волков.

Как поделился сам Станислав Каплан, после восстановления он, возможно, вернется к тренерской деятельности в родном округе. До ухода на СВО он работал тренером по плаванию в МАСОУ «Зоркий». Примечательно, что его пример вдохновляет детей: старший сын уже просится на плавание. Это администрация и начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкарев также учли. Семье продолжат оказывать поддержку по всем необходимым вопросам.