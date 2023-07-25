Глава Красногорска пообщался с жителями микрорайона «Митино парк»

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встретился с жителями микрорайона «Митино парк» на строящемся стадионе, который откроется осенью. Об этом он написал в своих соцсетях.

«У молодого микрорайона «Митино парк» есть свои справедливые требования – налаженное транспортное сообщение с центральной частью города, возможность посещения спортивных секций и творческих студий, проведение досуга в любимых местах отдыха нашего округа», - отметил Волков.

Глава округа в ходе встречи обсудил с жителями объекты инфраструктуры, которые расположены в близости к микрорайону. Он также рассказал, что в следующем году здесь откроется Московская областная детская больница.