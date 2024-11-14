Глава Красногорска поручил посодействовать в поисках пропавшего на СВО земляка

В г.о. Красногорск продолжают оказывать всестороннюю поддержку близким участников спецоперации. Глава муниципалитета Дмитрий Волков в очередной встретился с семьями бойцов, узнал об их нуждах и пошел на встречу в решении разных вопросов.

Глава Красногорска обсудил с участниками встречи многое, в том числе конструктивный и душевный диалог выстроили с Натальей Михайловной — супругой Героя СВО. Мужчина числится пропавшим без вести при выполнении боевых задач на службе.

Жительница округа бросила все силы на поиски супруга, ищет поддержки и помощи. Власти муниципалитета обещали сделать все возможное, чтобы узнать судьбу земляка.