Глава Красногорска поручил посодействовать в поисках пропавшего на СВО земляка
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В г.о. Красногорск продолжают оказывать всестороннюю поддержку близким участников спецоперации. Глава муниципалитета Дмитрий Волков в очередной встретился с семьями бойцов, узнал об их нуждах и пошел на встречу в решении разных вопросов.
Глава Красногорска обсудил с участниками встречи многое, в том числе конструктивный и душевный диалог выстроили с Натальей Михайловной — супругой Героя СВО. Мужчина числится пропавшим без вести при выполнении боевых задач на службе.
Жительница округа бросила все силы на поиски супруга, ищет поддержки и помощи. Власти муниципалитета обещали сделать все возможное, чтобы узнать судьбу земляка.
«Со своей стороны будем содействовать в получении информации о бойце, а также выплате материальной помощи», — подчеркнул Дмитрий Владимирович Волков.