Глава Красногорска поручил усилить контроль за незаконным сбросом строительных отходов в округе

Сотрудники администрации дежурят и ведут ежедневный мониторинг камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», чтобы оперативно выявлять и реагировать на несанкционированный сброс отходов.

«За последние два месяца сотрудниками УМВД совместно с администрацией муниципалитета Красногорск задержано около 20 водителей грузовых и легковых автомобилей, совершивших сброс мусора»,- сказал замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по округу Александр Жидков.

Он уточнил, что данное правонарушение квалифицируется по статье 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Наказание по данной статье - административный штраф в размере от 10 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических. Все составленные протоколы направляют в ГУСТ Подмосковья и областное Минэкологии.

Отметим, что сообщить о незаконном сбросе отходов можно по телефону 8 (495) 562-85-31.