Глава Красногорска посетил подстанцию скорой медицинской помощи
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков совершил рабочий визит в подстанцию скорой медицинской помощи. Новостью глава муниципалитета поделился в социальных сетях.
Как рассказал глава округа, на сегодняшний день на базе медицинского учреждения действует несколько отделений: диспетчерская, госпитализация, кардиопульт и экстренные консультации. Здесь работают квалифицированные специалисты, в распоряжении которых есть современное оборудование.
Также штат подстанции скорой медицинской помощи выполняет и задачи по формированию бригад, которые осуществляют своевременные выезды по вызовам даже из новых микрорайонов.
Глава подмосковного Красногорска поблагодарил штат медицинского учреждение за выполнение важной миссии и спасение жизни и здоровья жителей муниципалитета.