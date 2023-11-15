Глава Красногорска посетил подстанцию скорой медицинской помощи

Как рассказал глава округа, на сегодняшний день на базе медицинского учреждения действует несколько отделений: диспетчерская, госпитализация, кардиопульт и экстренные консультации. Здесь работают квалифицированные специалисты, в распоряжении которых есть современное оборудование.

Также штат подстанции скорой медицинской помощи выполняет и задачи по формированию бригад, которые осуществляют своевременные выезды по вызовам даже из новых микрорайонов.

Глава подмосковного Красногорска поблагодарил штат медицинского учреждение за выполнение важной миссии и спасение жизни и здоровья жителей муниципалитета.