Глава Красногорска поздравил Заслуженного работника культуры РФ с юбилеем

В Красногорске поздравили с 80-летием Татьяну Ширшикову — местную жительницу со статусами Заслуженного работника культуры РФ и Ветерана труда, которая занимает пост первого заместителя Министра культуры Правительства региона.

Цветы и теплые пожелания именинница получила от главы округа Дмитрия Волкова и председателя областной организации ветеранов Виктора Пикуля.

Татьяну Ширшикову лично поздравили, поблагодарив за более чем полувековой труд. За десятилетия Татьяна Ефимовна внесла большой вклад в культуру, образование и управленческое дело. Начинала женщина пионервожатой в Красногорской школе №7, а благодаря трудолюбию и инициативности «дослужилась» до первого замминистра культуры Правительства Московской области. В особенную дату Ветерану труда в очередной раз сказали спасибо за помощь в популяризации патриотического воспитания, преданность делу и помощь в реализации проектов регионального уровня.