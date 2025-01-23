Глава Красногорска поздравил Заслуженного работника культуры РФ с юбилеем
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
В Красногорске поздравили с 80-летием Татьяну Ширшикову — местную жительницу со статусами Заслуженного работника культуры РФ и Ветерана труда, которая занимает пост первого заместителя Министра культуры Правительства региона.
Цветы и теплые пожелания именинница получила от главы округа Дмитрия Волкова и председателя областной организации ветеранов Виктора Пикуля.
Татьяну Ширшикову лично поздравили, поблагодарив за более чем полувековой труд. За десятилетия Татьяна Ефимовна внесла большой вклад в культуру, образование и управленческое дело. Начинала женщина пионервожатой в Красногорской школе №7, а благодаря трудолюбию и инициативности «дослужилась» до первого замминистра культуры Правительства Московской области. В особенную дату Ветерану труда в очередной раз сказали спасибо за помощь в популяризации патриотического воспитания, преданность делу и помощь в реализации проектов регионального уровня.
«Крепкого здоровья и долголетия Вам, Татьяна Ефимовна! Пусть энергия добра, вдохновение и стремление к созиданию будут неотъемлемыми спутниками на Вашем жизненном пути», — сказал глава городского округа Красногорск.