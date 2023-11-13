Глава Красногорска поздравил жительницу с 85-летием

Нина Татаринова много лет посвятила работе в области здравоохранения. После окончания медицинского училища она три десятка лет работала медсестрой на Красногорском механическом заводе. Когда Нина Николаевна вышла на пенсию, то продолжила активную общественную деятельность. Женщина стала активной участницей Совета ветеранов.

Жительница подмосковного Красногорска ранее была удостоена почетных наград федерального и регионального уровней: медалей «Дети войны» и «Почетный ветеран Подмосковья».