Глава Красногорска поздравил жительницу с 85-летием
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил жительницу муниципалитета Нину Николаевну Татаринову с юбилеем. Женщине исполнилось 85 лет.
Нина Татаринова много лет посвятила работе в области здравоохранения. После окончания медицинского училища она три десятка лет работала медсестрой на Красногорском механическом заводе. Когда Нина Николаевна вышла на пенсию, то продолжила активную общественную деятельность. Женщина стала активной участницей Совета ветеранов.
Жительница подмосковного Красногорска ранее была удостоена почетных наград федерального и регионального уровней: медалей «Дети войны» и «Почетный ветеран Подмосковья».
«От всей души поздравляю Нину Николаевну с Днем рождения! Здоровья, благополучия и семейного уюта!» - пожелал глава Красногорска Дмитрий Владимирович жительнице муниципалитета.