Глава Красногорска провел оперативное совещание в преддверии зимы

Глава городского округа Красногорск, секретарь МОП «Единая Россия» Дмитрий Волков провел оперативное совещание, посвященное приходу зимы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В частности, в рамках встречи были затронуты вопросы ЖКХ. Глава округа отметил важность того, чтобы с приходом морозной погоды во всех учреждения и домах было тепло. Кроме того, он отметил, что профильные службы должны быть готовы реагировать на первый большой снегопад.

В ходе встречи также обсудили подготовку округа к мероприятиям и активностям, которые пройдут в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». В муниципалитете организуют спортивные и культурные мероприятия, зальют катки, установят хоккейные коробки, подготовят парки, общественные пространства и лыжные трассы.