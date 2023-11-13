Глава Красногорска провел встречу с лидерами общественного мнения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с лидерами общественного мнения.
С активными горожанами и общественниками глава муниципалитета не только пообщался, но и вручил им благодарственные письма от администрации округа.
Общение Дмитрия Волкова с лидерами общественного мнения прошло в неформальной обстановке. За чашкой чая глава муниципалитета и общественники обсудили первостепенные вопросы, касающиеся жителей Красногорска. Главной темой на повестке дня стал вопрос помощи участникам специальной военной операции.
Глава городского округа Красногорск поблагодарил всех участников этой встречи за неравнодушие, особенно во времена новых вызовов, а также за готовность трудится на благо Отечества и родного муниципалитета.
«Благодарен каждому, кто в это время новых вызовов сумел стать настоящей опорой нашим бойцам, и этим беззаветным трудом сегодня обеспечивает надежный тыл и поддержку», — сказал Дмитрий Волков.