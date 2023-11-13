Глава Красногорска провел встречу с лидерами общественного мнения

С активными горожанами и общественниками глава муниципалитета не только пообщался, но и вручил им благодарственные письма от администрации округа.

Общение Дмитрия Волкова с лидерами общественного мнения прошло в неформальной обстановке. За чашкой чая глава муниципалитета и общественники обсудили первостепенные вопросы, касающиеся жителей Красногорска. Главной темой на повестке дня стал вопрос помощи участникам специальной военной операции.

Глава городского округа Красногорск поблагодарил всех участников этой встречи за неравнодушие, особенно во времена новых вызовов, а также за готовность трудится на благо Отечества и родного муниципалитета.