Глава Красногорска проверил ход строительства детсадов и школ в ЖК «Ильинские луга»

На территории жилищного комплекса продолжаются строительные работы. В планах новые детсады, школа и поликлиника. Ход уже развернутых работ проверил глава г.о. Красногорск Дмитрий Волков.

В ЖК «Ильинские луга» Красногорского района начали возведение школы на 1,5 тысячи мест. На территории также развернули строительство поликлиники, которая отвечает запросам местных жителей.

До 2025 года в ЖК построят два детских сада на 200 и 350 мест: первый сдадут до конца 2024 года, второй — в первом квартале 2025 года. Все эти работы ведут параллельно с возведением жилой застройки.

Как отметил Дмитрий Волков, социальная инфраструктура ЖК развивается стремительно. На территории уже открыли крупнейшие в округе школу на 1500 мест и детский сад на 350 мест.