Глава Красногорска проверил ход строительства новых школ

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вместе с родительской общественностью проверили, на каком этапе находится строительство школ в поселках Отрадное и Сабурово.

Власти округа особое внимание уделяют системе образования и удобству жителей. Как напомнил Дмитрий Волков, в селе Отрадное продолжают возведение образовательного учреждения. Ранее там открыли детский сад, а теперь работают над строительством большой школы в ЖК «Отрада». Она будет рассчитана на 1375 мест. Одновременно с этим учреждением свои двери откроет и школа на 825 мест в Сабурово.

Глава округа подчеркнул, что застройщик намерен сдать проекты досрочно. Благодаря этому школы заработают уже с 1 сентября текущего года.

Образовательный центр в Отраде — это авторский проект, который органично вписали в стилистику ЖК. Там продумали функционал так, чтобы дети были максимально вовлечены в учебный процесс.

«В этом мы также опираемся на опыт мудрых учебных заведений, в числе которых отремонтированная ранее Ангеловская школа. И открытием школы в Отрадном сможем во многом повысить доступность образования для жителей нескольких микрорайонов», — отметил Дмитрий Волков.

Глава округа также выразил благодарность родителям, которые придумали образовательному центру название «Отрада». В дальнейшем в школе проведут День открытых дверей, на котором желающие смогут изучить инфраструктуру и наполнение нового здания.