Глава Красногорска проверил работу МФЦ в Нахабино
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск, секретарь МОП «Единая Россия» Дмитрий Волков проверил работу многофункционального центра, расположенного на улице Панфилова в Нахабино. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Он уточнил, что это центр является одним из первых, который открылся в округе. В декабре ему исполнится восемь лет. В рамках рабочей поездки глава округа также пообщался с жителями, которые дали свою оценку качеству предоставляемых услуг. По его словам, с начала этого года в офисах МФЦ Красногорска в общей сложности было предоставлено более 500 тысяч государственных и муниципальных услуг.
«Отдельная благодарность за компетентное и чуткое отношение к делу сотрудников центра, многие из которых работают более пяти лет. Обсудили задачи организационного характера и не менее значимый вопрос оплаты труда. Берем повышенные обязательства с тем, чтобы проработать возможность улучшения этих условий», – заключил Волков.