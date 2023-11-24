Глава Красногорска проверил работу МФЦ в Нахабино

Глава городского округа Красногорск, секретарь МОП «Единая Россия» Дмитрий Волков проверил работу многофункционального центра, расположенного на улице Панфилова в Нахабино. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Он уточнил, что это центр является одним из первых, который открылся в округе. В декабре ему исполнится восемь лет. В рамках рабочей поездки глава округа также пообщался с жителями, которые дали свою оценку качеству предоставляемых услуг. По его словам, с начала этого года в офисах МФЦ Красногорска в общей сложности было предоставлено более 500 тысяч государственных и муниципальных услуг.