Глава Красногорска рассказал об итогах работы за прошлый год

Почетные жители Красногорск, активисты, официальные лица в ДК «Подмосковье» заслушали отчет главы городского округа Дмитрия Волкова о работе за 2022 год.

Держать высокую планку — такую задачу поставил перед собой и своей командой Дмитрий Волков, когда два года назад заступил на пост. Тогда он подчеркнул, что все важнейшие вопросы жизнедеятельности округа будут решаться с депутатами, представителями общественных объединений и при поддержке правительства области. Сегодня можно констатировать, что этот курс четко выдерживается.

Не случайно по эффективности органов местного самоуправления Красногорск впервые вышел на второе место. Передовые позиции округ занимает сразу по 29 пунктам. Это и безопасность, и благоустройство, и поддержка бизнеса и многое другое.

Первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова поблагодарила главу Красногорска. Она отметила, что важно остановиться, посмотреть достигаем ли мы намеченных целей и понять, куда двигаться дальше.