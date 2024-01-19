Глава Красногорска Волков окунулся в крещенскую купель и призвал к единству

Политик чтит традиции священного омовения, поэтому окунулся в купель. Он отметил символичность данного таинства, ведь происходит единение — это то, что особенно важно для жителей России в настоящее время.

Глава Красногорска поздравил горожан с праздником Крещения Господне.

«Хочу поздравить всех красногорцев, родных и близких со светлым праздником Крещение Господне. В добрых традициях совершения обряда священного омовения — есть единение народа и именно это делает нас еще сильнее и крепче. Пусть милость Божья нисходит на вас светом доброты, радости и надежды. А в ваших семьях неизменно царят гармония, уют и благополучие!», — сказал Дмитрий Владимирович Волков.

В нынешнем году в ночь с 18 на 19 января свыше 4600 человек посетили оборудованные купели, возле которых дежурили сотрудники полиции, медперсонал и спасатели. 1974 красногорца совершили праздничное омовение. Активисты заботились о том, чтобы прихожане согревались горячим чаем. Также возле оборудованных купелей были установлены обогреваемые раздевалки и отделены зоны для кострищ.

Особой популярностью у жителей и гостей округа пользовалась купель, расположенная на территории Елисаветинского храма в Опалихе. 1550 человек окунулись в эту купель.

Всего в городском округе обустроили семь зон для купания в проруби в крещенскую ночь.