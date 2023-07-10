Глава Красногорска встретился с семьями участников СВО

Накануне Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля, глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков встретился с близкими бойцов СВО, уехавших на защиту Донбасса.

«Практически каждая семья в Красногорске помогает нашим бойцам с первых дней СВО. Чувство поддержки в тылу – главенствующее. Мы все ждем наших ребят домой», — отметил Волков.

Глава поздравил жен бойцов и пожелал скорейшего воссоединения семей. Среди пришедших на встречу была жительница Красногорска Анастасия, она рассказала, как формирует посылки на фронт, помогает волонтерам. Елена Бакулина из Нахабина создала сообщество «Тыл фронту», там идет сбор на дополнительное обмундирование и самое главное — подписчики поддерживают друг друга морально, проводят встречи, обсуждают проблемы.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Красногорск ]

Администрация Красногорска и депутаты Совета городского округа держат руку на пульсе, включаются в решение проблем, своевременно реагируют на обращения родственников мобилизованных красногорцев. Глава Красногорска Дмитрий Волков подчеркнул, что одни из самых важных направлений в работе — это личные приемы, работа центра поддержки, отправка полезных грузов на передовую.