Глава Красноцветов пригласил жителей округа Пушкинский на матч Легенд хоккея

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха (ул. Некрасова, д. 3А). в 16:00 для гостей проведут в мастер-класс. В 17:00 гости и жители муниципалитета смогут наблюдать за несравненной игрой команд. В команду легенд хоккея и звезд КХЛ войдут Фетисов Вячеслав, Якушев Александр, Касатонов Алексей, Коваленко Андрей, Буцаев Вячеслав, Конькинов Сергей, Гуськов Александр и Соин Сергей.

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу: розыгрыш подарков, викторины и раздачу автографов звезд. Что касается звезд, то Пушкино посетят солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, звезда популярного сериала о хоккее «Молодежка» Иван Мулин и двукратный чемпион СССР, победитель Кубка Португалии, советский и российский футболист Александр Мостовой.

«Приглашаю всех желающих!» — написал в своем телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Встреча пройдет в рамках четвертого зимнего сезона проекта «Выходи во двор», который стартовал в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева и при содействии регионального министерства физической культуры и спорта. В организации принимала участие администрация Городского округа Пушкинский. Проект направлен на пропаганду активного образа жизни и занятия спортом.