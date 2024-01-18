Глава Красноцветов: в Пушкинском оборудуют два места для купания в проруби и увеличат режим работы автобусов на Крещение

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал, где в городе будут оборудованы зоны для крещенских купаний.

Так, в округе Пушкинский для жителей обустроили две зоны, где купание в проруби в праздник Крещение Господне пройдет, во-первых, безопасно. На местах будут дежурить сотрудники медицинских учреждений и спасатели. Во-вторых, комфортно. Волонтеры и активисты «Единой России» подготовили специально оборудованные теплые зоны. На странице в интернет-мессенджере Максим Красноцветов указал адреса:

«Р. Уча (в районе родника „Ивушка“) по адресу: г. Пушкино, ул. Маяковского; Купель на святом источнике Казанской Божией Матери по адресу: д. Мураново, ул. Барская поляна», — сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава городского округа Пушкинский также объяснил, какие маршруты автобусов следуют к данным направлениям.

«В районе мест купания следуют маршруты № 34 „ст. Софрино — Луговая — Воздвиженское“ и № 17к „ст. Пушкино — ул. Лесная“», — уточнил глава Красноцветов.

Глава Красноцветов предупредил, что добраться на автобусах к местам, оборудованным для купания, можно будет даже в ночное время суток с 18 на 19 января. Режим работы продлен. Пассажиры смогут воспользоваться общественным транспортом (номер 34 и 17) в крещенскую ночь с 22:00 до 03:00.