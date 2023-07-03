Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращения попытки покушения

Сергей Аксенов вышел на связь после того, как россиянин, будучи завербованным спецслужбами Украины, хотел взорвать его машину. Об этом пишет KP.RU

Аксенов выразил свою благодарность за оперативную работу ФСБ. Благодаря этому удалось предотвратить попытку покушения на руководство крымской Республики. В своих социальных сетях он написал, что подозреваемый, входящий в число агентов террористического киевского режима, был задержан. К тому же, будут наказаны и заказчики преступления.

Спецслужбы России сработали с особой скоростью и эффективностью. Однако, чтобы полностью исключить угрозу дальнейших терактов Киева, нужно выполнить все цели СВО.

Отмечается, что задержанный был российским гражданином, которого на Украине обучили разведывательно-подрывной деятельности.