Глава Крыма заявил, что возле Феодосии повреждена железная дорога

От Сергея Аксенова поступила информация, что в результате неустановленных причин пока что невозможно осуществить транспортный путь по железнодорожному полотну. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

По словам главы Крыма, опубликованным в социальных сетях, стало известно, что железная дорога недалеко от Феодосии повреждена. Поломку установили совсем недавно, а пока движение по ветке приостановлено. Аксенов заявил, что в результате ЧП нет пострадавших. Причины происшествия выясняются на данный момент.

Глава Республики также подчеркнул, что на устранение неполадок потребуется два часа, после чего транспортное сообщение будет восстановлено. Над этим сейчас активно работают профильные службы. По просьбе Аксенова жителям нужно оставаться спокойными и верить информации только из официальных источников.