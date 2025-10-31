Глава Курска Маслов прокомментировал скандал со «сбежавшим» в Петербург подрядчиком

Ситуация вокруг дорожной компании «Терра», которую мэр Курска Евгений Маслов ранее обвинил в переезде в Санкт-Петербург, получила развитие. Свое заявление градоначальник объяснил в личном видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Поводом для скандала стало высказывание мэра о том, что переезд подрядчика может осложнить гарантийный ремонт дорог. Эта информация вызвала беспокойство как у жителей города, так и у коллектива самой компании.

«Очень приятно, что подписаны на мой телеграм-канал некоторые СМИ, в том числе «Московский Комсомолец». Да, есть такая организация «Терра», которая продолжила работу. Но, к сожалению для меня, мои сотрудники сказали мне, что они в большинстве своем переехали, поэтому претензионная работа будет осложняться», — пояснил Маслов, уточнив происхождение этой версии.

При этом он заверил, что городские власти усилят контроль за качеством работ всех подрядчиков, независимо от их местонахождения.

В свою очередь, в компании «Терра» оперативно отреагировали на заявление мэра. Представители фирмы сообщили, что все выявленные недочеты будут устранены, а также поблагодарили Евгения Маслова за разъяснения, которые, по их словам, «успокоили несколько сотен работников». В «Терре» подчеркнули, что продолжают работу в Курской области.

