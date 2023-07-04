Глава Ленинского городского округа наградил медалистов

Лучшие выпускники 2023 года в Ленинском городском округе получили медали «За особые успехи в учении» из рук главы - Алексея Спасского.

Церемония награждения прошла в Видном, там заслуженные награды были вручены 54 выпускникам.

«Достижения наших выпускников - это хороший старт в будущее. Уверен, что у ребят все обязательно получится», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Результаты Единого госэкзамена по биологии, английскому языку и химии были озвучены накануне. Традиционно выпускники горокруга показали высокие результаты, есть и два достижения в 100 баллов.

Такие достойные показатели - это не только талант учеников, но и кропотливый труд преподавателей, которые используют новые методики, опираясь на наработанный опыт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Ленинском городском округе 72 выпускника удостоены аттестата особого образца и медали «За особые успехи в учении».