Глава Ленинского городского округа наградил медалистов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Лучшие выпускники 2023 года в Ленинском городском округе получили медали «За особые успехи в учении» из рук главы - Алексея Спасского.
Церемония награждения прошла в Видном, там заслуженные награды были вручены 54 выпускникам.
«Достижения наших выпускников - это хороший старт в будущее. Уверен, что у ребят все обязательно получится», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
Результаты Единого госэкзамена по биологии, английскому языку и химии были озвучены накануне. Традиционно выпускники горокруга показали высокие результаты, есть и два достижения в 100 баллов.
Такие достойные показатели - это не только талант учеников, но и кропотливый труд преподавателей, которые используют новые методики, опираясь на наработанный опыт.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Ленинском городском округе 72 выпускника удостоены аттестата особого образца и медали «За особые успехи в учении».